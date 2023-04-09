高雄市政府9日與鴻海簽署投資意向書，鴻海承諾3年投資250億元，進駐亞灣設南區總部，出席見證的行政院副院長鄭文燦指出，我國電動車產業市場規模小，發展電動車面對許多挑戰，因此，行政院將把電積、電池、以及電控等「三電」納入產創條例，鼓勵企業發展電動車產業。

前年起陸續進駐橋科、和發園區打造電動巴士、電池生產基地的鴻海集團，9日與高雄市政府簽署投資意向書，宣布將進駐亞灣七號倉庫及棧5、棧6庫，設立台灣總部南部服務中心及國際研訓中心，預計3年內將在高雄投資250億元、創造近2,000個就業機會，攜手高雄市政府及合作夥伴，打造智慧城市典範，以高雄為南向基地，整「城」輸出到國際。

行政院副院長鄭文燦表示，高雄去年宣布啟動亞灣2.0計畫，「投資高雄就趁現在」，如果錯過起點，一定會後後悔，因此，包括電子五哥和金控企業，都已表示要前進高雄設立營運總部、研發中心。

他說，高雄同時進行數位轉型、淨零轉型，此一雄心壯志，行政院一定百分之百支持，亞灣2.0計畫範圍27.8公頃的土地，國營事業一定會與高市府合作，活化土地資產。

鄭文燦指出，台鐵高雄港站也是很大的基地，他也拜託高雄市長陳其邁，將台鐵高雄港站納入亞灣2.0計畫範圍，將亞灣2.0計畫範圍擴大到30公頃。

他說，擔任桃園市長任內推動智慧城市，但，智慧城市營運中心與智慧城市平台，未來成立建置，如今，高雄市與鴻海合作，一定會成為未來智慧城市的典範，使得智慧城市不再只是目標，而是可以應用在生活上。

鄭文燦表示，高雄市長陳其邁另一雄心壯志是要，打造高雄成為電動車生態系的最好基地，鴻海要在和發產業園區、橋頭科學園區生產電池和電動車，並以亞灣作為驗證場域，佈局相當完整。

不過，鄭文燦指出，我國電動車產業市場規模小，發展電動車面對許多挑戰，因此，行政院將把電積、電池、以及電控等「三電」的營運與研發，納入產創條例，在電動車發展初期，利用台灣在半導體的製造優勢，鼓勵企業發展電動車產業，未來輸出全球，而高雄正是發展電動車很好的起點。

高雄市長陳其邁指出，鴻海集團從過去的發展電巴，到這幾年隨著科技從元宇宙到ChatGPT的發展，高市府從幾年前，就開始跟鴻海集團洽談投資高雄的計畫。

他說，9日雙方簽署智慧城市的合作方案，從電巴到智慧電巴、智慧城市，就是希望藉由鴻海集團整合包括智慧城市的解決方案、到智慧電巴的平臺，將智慧城市的發展方案、智慧交通的完整解決方案，以高雄作為試驗基地的同時，也是商業模式及服務模式試驗的基地，最後，整城輸出，提供全球整個智慧城市的完全解決方案。

陳其邁表示，由於智慧城市會牽涉到包括政府的資料庫，包括交通或農業或醫療等，加上鴻海電動車所蒐集城市的各種資料，這些都是必須透過資料整合平臺，才能夠讓整體方案，更有效率的解決食衣住行的各項問題，所以，從幾年前開始洽談投資時，高雄市政府和鴻海都展現非常高的企圖心，希望高雄未來電動車，除了作為大南方整城輸出的出口，更重要的是，著眼於在全球隨著供應鏈的重新布局，做整體戰略性的考量跟合作。