新北市平溪區的石筍尖步道9日上午發生登山客失足滑落山谷意外，消防人員趕往現場救出登山客，並迅速送醫。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市平溪區石筍尖登山步道9日上午發生登山客失足滑落山坡的意外，經新北市消防局第六大隊趕往現場，在最短時間內找到登山客，並將她緊急送往台北市萬芳醫院急救。

六大隊表示，9日上午9時許，接獲民眾通報，表示在平溪區的石筍尖登山步道，有登山客失足滑落山坡，請消防人員前往協助。六大隊就近派出了平溪分隊消防人員，共2車6名消防人員前往現場。

趕到現場的消防人員，迅速找到了登山客，才知道該名登山客9日一早從平溪雙菁路的登山口進入石筍尖登山步道，才往上走約1公里左右，就不慎因為路面溼滑，失足從步道滑落3公尺深的山谷。

經消防人員初步檢視，這名女性登山客的意識清楚，但右手的肩胛骨疑似脫臼，並向消防人員表示她手腳無力。消防人員先為登山客進行脫臼固定，協助及攙扶其下山，並緊急送往台北市萬芳醫院急救。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲民眾，從事登山活動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓救援能量快速到位，增加獲救機會！