大陸從8日至10日在台灣本島周遭組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習。央視軍事報導，今日，共軍東部戰區在多軍兵種部隊在戰區統一指揮下，對台灣及周邊海域關鍵目標「實施模擬聯合精確打擊」，「持續保持圍島進逼態勢」，並指共軍徐州艦與台灣的宜陽艦「目視距離大約5海里」。

央視軍事報導稱，台灣海峽內，多艘驅護艦與海上待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群，對台灣西南目標全時追瞄。在不同方向，警巡艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領預定打擊陣位。

報導指出，今天上午，東部戰區海軍徐州艦在台灣以東海域實施戰術動作，「在目視距離大約5海里處是台灣地區的宜陽艦」。

報導稱，東部戰區空軍梯次出動數十架次預警、偵察、殲擊、轟炸、干擾機，按照作戰編組飛赴目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系，「機群依托聯合情報支撐，精準掌握戰場態勢，為聯合突擊兵力提供目標引導和支援掩護」。

報導續稱，戰區陸軍遠箱火部隊打通偵察、指揮、火力網系鏈路，依托無人機為發射單元提供打擊引導，展開多目標精確打擊、多彈種複合毀傷演練。

共軍第72集團軍某旅連長姜曉棟稱，「這次打擊演練，我們完全依照實案組織，著眼提高火力快反和精準毀傷，全面檢驗武器裝備實戰運用中的新打法、新戰法。」

報導也說，火箭軍任務部隊依案完成首輪對台灣關鍵目標模擬打擊，連夜向預備陣地機動轉場，展開後續打擊準備；指揮所篩選確定新一輪打擊目標，數十套發射單元占領發射陣位、建立高戒備狀態，操作號手精準完成發射準備，隨時聽令實施第二輪打擊。

此前，中共東部戰區宣布，從8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，強調是「對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動」。