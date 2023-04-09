國民黨台北市議員徐巧芯登記參選第七選區（信義、南松山）立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，徐8日曬出與前台北市長柯文哲合照，徐巧芯表示，是她主動邀約柯見面，以過往問政成績爭取支持，開非綠聯盟前鋒。

前台北市長郝龍斌日前表態挺費鴻泰，並嘆是「痛苦的選擇」。徐巧芯8日也於臉書曬出與柯文哲合照指出，任何選擇都是自由的，都尊重，但請一定要開心、要快樂，謝謝好久不見的柯文哲給予鼓勵。

徐巧芯說道，見面時柯寫了一張卡片送給她，主要是鼓勵她在參加國民黨內參選，雖然2人不同政黨，過去柯是台北市長、她是台北市議員，她的表現包括問政成績，或許柯覺得相對比較認真，因此願意給予鼓勵，2人一邊吃涼麵一邊談過去的市政，尤其是南松山再生計畫也是在柯文哲任內開始推動，在台北市長蔣萬安任內還會延續擴大規劃。

至於2人是誰先提出邀約？徐巧芯回覆，「他這麼忙，還要準備去美國，當然是我先約他的。」就問問看柯，好久不見有沒有空一起吃個飯，柯也很爽快答應，最後於4月5日約在王記涼麵。非常謝謝柯給予許多鼓勵，也會繼續努力拚初選。

而柯文哲是否表態支持費或徐？徐巧芯說道，柯沒有特別透露，但柯和費沒有這麼熟悉，且柯看過她擔任議員的表現，柯應該也會認可她進到國會，可以提出許多福國利民的政策。

徐巧芯解釋，郝、柯都是前市長，對台北市有相當貢獻，黨主席朱立倫曾說，非綠聯盟都是希望爭取的對象，因此和柯見面等於是幫朱開一個前鋒，試著用過往的問政成績爭取支持。

媒體追問，柯文哲有無快樂支持徐？她說，當然有，2人吃涼麵吃得很開心。人與人的交往就是要開心快樂，而且不為難對方，能夠彼此互相尊重。黨內如果總是覺得在初選過程中雙方都不錯，有為難的地方，也完全尊重，但如果要痛苦選擇支持別人，同樣也完全尊重。

徐巧芯強調，支持她有前提，希望是自由、快樂，且是真的支持，覺得她會進到國會中，強力監督民進黨，真正把總統蔡英文8年弊端揭露。對有這些想法的人，非常歡迎來支持。