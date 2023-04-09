Red Bull BC Onee台灣決賽將於22日在CORNER MAX登場，冠軍將征戰巴黎全球總決賽。（Red Bull提供）

Red Bull才剛結束在高雄的鬥拍最終冠軍隊，讓觀眾欣賞羽球好手戴資穎的高超技術，緊接著又將舞台準備給霹靂舞者一較舞技。2023年Red Bull BC One台灣決賽將於22日在CORNER MAX登場，比賽當天共有全台最強的24名B-Boy與B-Girl一較高下，並邀來世界級的頂尖舞者擔任評審，最終冠軍將代表台灣征戰10月21日巴黎全球總決賽。

此次決賽評審包含曾拿下Red Bull BC One世界冠軍、韓國Breaking選秀節目《SHOWDOWN》冠軍隊伍 JINJO CREW舞蹈總監B-Boy Wing；霹靂舞經歷超過20年、代表BODY CARNIVAL舞團的日本元祖B-Girl Narumi，以及曾得過Red Bull BC One Cypher Korea冠軍的韓國新生代舞王B-Boy Zooty Zoot，他們將評選出今年度最強的B-Boy及B-Girl。

Red Bull BC One台灣決賽於日前舉辦海選活動，24名決賽選手從近200名霹靂舞者中脫穎而出，其中囊括2022Red Bull BC One世界決賽種子選手孫振(B-Boy Quake)、2021年Red Bull BC One台灣決賽女子冠軍程聿寧(B-Girl R-Ning)、2018 Red Bull BC One 台灣決賽男子冠軍張威榕(B-Boy WillyRoc)、現役霹靂舞國家隊選手劉承德(B-Boy LilMa)、蕭勝文(B-Boy Showmilk)、楊加力(B-Girl Jia Li)、楊采樺(B-Girl Stitch)等也榜上有名，而年僅16歲、2022法國諾曼第世界中學生運動會女子組銅牌許馥雅(B-Girl Sophia)則是首次參與Red Bull BC One賽事。

Red Bull BC One 台灣決賽日前開放索票後，半天內票券已被索取一空。若是未能前來現場的民眾，也能透過電視及線上直播參與賽事。