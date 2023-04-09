林嫌交出殺人作案槍枝。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市立安南醫院殺人丟屍案3名嫌犯8日晚間到案，28歲林姓主嫌近日與徐姓死者在網路對嗆，雙方8日凌晨約在永康鹽行談判，單獨下車的徐男眼見吃虧，欲返車拿「傢伙」，林嫌先下手為強開槍擊中其胸口，將徐男載到醫院丟包離去，徐男重傷不治，3嫌當晚找議員投案交槍，警方9日依照殺人、槍砲罪嫌將3人移送台南地檢署偵辦。

27歲徐男生前愛逞凶鬥狠，近日與28歲林嫌針對一次支援打架事件，互批支援不力，指責對方繞跑，在網路上互嗆，林嫌不滿徐男習慣打著「囝仔昌」旗號嗆聲，彼此約定8日凌晨在鹽行談判。

徐男開車帶著小弟與女友前往，隻身下車與林嫌一方人馬談判，卻遭林男等2人圍攻，急回頭欲返車，林嫌認為徐男是要拿出「傢伙」火拚，決定先下手為強，持槍射擊數槍，其中1槍擊中徐男胸口。犯案後為減輕刑責，林嫌與22歲林姓友人一同開車將徐男載到醫院門口丟包離去。

警方8日清晨在歸仁區先查獲丟包轎車，追出借車的22歲周姓男子，周男見警上門，只好供出林姓2嫌。2人聞風得知警察已聲請拘票準備拘提，找朋友聯絡某位台南市議員，8日晚間8時由議員帶著到警局投案，交出1把改造手槍。

林嫌供稱，徐男在網路嗆聲要處理他的家人，他忍無可忍才約戰對方出面。

警方9日宣布偵破醫院丟屍案，林姓2嫌與周嫌共3人皆依照殺人、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。