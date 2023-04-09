55歲退役上校飛官王維楨2年共接種7劑新冠疫苗。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

55歲退役上校飛官王維楨2年共接種7劑新冠疫苗，品牌含括：AZ、BNT、高端、莫德納、NOVAvax，迄今從未確診，目前仍在軍中擔任飛行教官的他表示，因國內確診率幾近50％軍營周周做快篩，考量老母腎功能差，加上近年空軍任務繁重，本著有疫苗就打加強防疫，2年接種7劑從未確診的行徑，也讓為他施打的醫師直讚福部該頒獎表揚。

衛福部3月起推廣「疫苗＋1，解封安心」開放民眾有條件接種新冠疫苗第7劑，王維楨今（9）日上午到台中文心森林公園接種站接種第7劑，負責該站施打業務的醫師施勝桓說，看他拿出兩張小黃卡，上頭註記從2021年5月接種AZ第一劑，期間只要時間一到就準時接種2劑、3劑、追加劑，接種過AZ 2劑，BNT、高端各1劑後，再接種莫德納次世代2劑，這次則選擇接種NOVAvax。

王維楨今（9）日上午到台中文心森林公園接種站接種第7劑。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

經施勝桓詢問才知道，王維楨迄今從未確診過，本以為是不篩就不會確診，未料他竟表示，擔任飛行教官的他，在軍營中規定是需要每周快篩一次，風險其實不低。

王維楨坦言，母親年事高，腎功能差，不確診也是保護母親身體健康，加上近年領空勤務頻繁，他也害怕確診傳染給旗下飛官影響到領空安全。

聽到王維楨本著有疫苗就打，準時接種疫苗的動機及確實履行的作為，讓目前只接種4劑確診過1次的施勝桓不斷稱讚他真是忠孝楷模，衛福部應該頒疫苗最佳代言人獎章表揚。