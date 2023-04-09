夏天腳步逼近，身材來不及換季？現代人生活忙碌、工作高壓，運動量又不足，容易導致體脂肪失控，間接讓益生菌等維持消化道機能保健品紛紛出籠，據悉，保健品市場年產值飆破1600億元，尤其疫後民眾更注重身體健康，除了維持精神保健品熱銷，益生菌排行也正逐漸攀升，葡萄王易得纖益生菌膠囊，號稱擁有獨家專利益生菌GKM3，且獲國家健字號認證，這次更找來綜藝、演戲、歌唱全方位的主持人Lulu（黃路梓茵）擔任代言人，Lulu也趁機分享保持完美體態的祕訣。

給人活潑又古靈精怪形象的主持人Lulu，不只去年成功敲響金鐘，近幾年外型打扮也不斷突破，不過身材依舊維持相當窈窕，讓人好奇。事實上Lulu在演藝圈中是出了名不節食的女明星，上電視又通常會放大，許多人都很好奇不節食要如何維持完美體態？Lulu分享：「有氧的球類運動再加上瑜珈，當然也要適當的犒賞自己，隨時保持好心情！」並認為除了要養成運動的好習慣，適當的讓身體「出口貿易」也是一招，葡萄王易得纖就是啟動這招的法寶，幫助自己一次KO惱人的體脂肪。

此外，Lulu也在最新釋出的形象廣告中化身脂肪戰士，畫面中Lulu身穿整身運動衣，對抗難纏對手脂肪怪獸，正當脂肪怪獸拿出炸雞桶餐，眼看著Lulu就快要抵擋不住的時候，Lulu使出大絕招「GKM3」組合攻擊，完美戰勝超強敵手脂肪怪獸，證實GKM3就是能夠完美對付體脂肪的益生菌，廣告內容超有梗，拍攝過程Lulu相當親切又有趣，預計將在近期上傳在Lulu在個人YouTube頻道和粉絲分享當日花絮。