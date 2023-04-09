有些人喜歡到處曖昧，認為這種模糊不定的關係可以不用對感情負責，但《科技紫微網》運勢專欄以星座與血型組合分析，有4種組合在感情上不愛曖昧不明，包括AB型處女座、B型金牛座、A型獅子座、O型水瓶座，他們喜歡明確的愛情，認為搞曖昧只會糾纏不清又耗時。

▍AB型處女座

處女座知性穩重、追求完美，AB型則理性克制，這樣冷靜務實的組合，在面對愛情時最有原則，他們愛恨分明，不清不楚的關係會讓他們難以忍受，愛得明白才能安心。

▍B型金牛座

務實保守、慢熱性格的金牛座，再加上勇敢果斷的B型，對感情的態度是踏實、晚熟，按照自己的步調行動，這樣的性情讓他們難以接受曖昧不明的關係，在沒有確定心動前一定會保持距離，絕不曖昧糾纏，一旦認定，就會託付終生。

▍A型獅子座

自信的獅子座具有王者之風，加上理智又帶開創性的A型，是一個坦蕩、自重的人；他們追求轟轟烈烈的愛情，愛就是愛了，不愛就結束，非常果斷，而且他們最無法接受曖昧關係，認為只會糾纏不清又耗時。

▍O型水瓶座

O型水瓶座性格爽朗，看似古靈精怪，愛玩愛鬧，實則內心冷靜，實事求是；他們害怕曖昧關係，因模糊不定的關係會讓他們感到心累，所以寧願有段明確的愛情，也不想一直猜測對方的心。