第3屆區塊鏈應用法律高峰論壇4月7日展開，受邀出席致詞的國民黨立委李貴敏今表示，內閣官員對區塊鏈與加密貨幣等相關技術與產業陌生，備詢時總左閃右躲，官僚體系持續無知，但世界在進步，政府該正視當前區塊鏈發展困境與挑戰，而非敷衍了事。

李貴敏說，全球金融與科技已進入重大變革期，而區塊鏈與金融科技正是帶動這個變革的核心基礎之一，也是台灣不能忽視的下一世代競爭力發展方向。偏偏內閣官員對於區塊鏈與加密貨幣等相關技術與產業陌生，導致行政官員對這類新興科技懷抱戒慎恐懼態度，備詢時總是左閃右躲，深怕成為虛擬資產或區塊鏈相關產業的主管機關。但世界在進步，官僚體系持續無知、無為、無能與無感，搞到產業遲遲沒有主管機關，產學界有問題該找誰？

李貴敏表示，雖虛擬貨幣與區塊鏈議題這幾年正夯，但相關技術早就存在，也因此產學界早就進入相關領域並期待政府能儘早跟上時代腳步。但是，綠色政權只知政治掛帥，只想選舉維持政權卻無心做事，光是指定虛擬資產的主管機關就能花掉一年時間。足見政府牛步完全趕不上時代潮流，也無法因應新興科技衝擊所帶來的外溢影響；也導致產業因為沒有主管機關無所適從而發展遲緩的後果，更阻礙了台灣區塊鏈科技發展的重要腳步。

李貴敏指出，不論歐美國家或中國大陸，對於虛擬資產及相關技術的衝擊與因應早已嚴陣以待，綠色政權就算再不了解，也應正視新興科技帶動的新形態產業與金融樣貌，並學習國外設計適合我們的規範與制度，而不是視而不見民間需求或掣肘產業發展。

李貴敏說，像是針對NFT的總質詢，去年4月1日，時任行政院長蘇貞昌就承諾她要在一個月內確定主管機關，但實際看到是，行政院花費一整年的時間才遲至今年3月30日，確定由金管會出任金融投資或支付性質之虛擬資產平台主管機關，而且還未涵蓋所有區塊鏈、加密貨幣的細分領域，而僅納管具有金融投資和支付性質的虛擬資產。

李貴敏指，又如近來層出不窮的加密貨幣詐騙，與政府長年漠視金融科技與虛擬資產或網路交易更是息息相關，也導致民眾受傷慘重。同樣的，政府畏懼新事務、不願面對新興科技的保守心態，以及故步自封、害怕決策的官僚作風，對於產學發展不但沒有幫助，也限制了國人的出路和國家的未來。

李貴敏說，雖金管會已承擔虛擬通貨交易平台的主管機關責任，但NFT的主管機關依舊「妾身未明」，各部會也仍在持續推託。如果主管機關再持續遲延確定，或由不了解科技及產業的部會承擔，台灣IT強國的優勢只能拱手讓人，日後也只能成為相關領域的殖民地，而國人的權益受損時，恐怕也只能像FTX事件一樣莫可奈何。

李貴敏呼籲，政府不該只是監督者，更必須是輔導者與促進者。從區塊鏈產業特色來看，金融科技與區塊鏈結合已經是眾所公認的趨勢，政府的角色就應該有戰略高度，以協助業者在這跨領域間發展出具有競爭優勢以及便捷的新形態服務。一個負責任的政府，應該替產業打造一個健康的生態圈。

李貴敏點出，就拿金融監理沙盒為例，自從2018年上路，至今快5年，僅有幾件核准、出沙盒，更僅有3件落地，相較於英國百餘家業者進入實驗，台灣的成績實在令人汗顏。

李貴敏喊話，政府得正視當前區塊鏈發展困境與挑戰，尤其官員別再高高在上，更別再互相踢皮球，阻礙民眾與產業的發展，也拜託慎重檢討改善我國金融科技發展的環境，至少做點正事，而不是敷衍了事。希望台灣區塊鏈產業發展能在產官學齊心合作之下，蒸蒸日上。也好讓「立足台灣、放眼國際」的夢想成真。