新北市淡水區某里長李姓候選人，去年11月在投票前，發放文宣指控當時擔任里長的章姓候選人，8年前競選口號「每月要捐兩萬元」，當選後並未兌現，遭到張控告意圖使人不當選、加重誹謗等罪，士林地檢署偵結，李姓候選人並非憑空捏造，縱使手段令人感到不快，但內容並非不實，與構成要件有間，予以不起訴。

新北市淡水區李姓里長去年參選時散布文宣被控誹謗罪，士林地檢署偵結予以不起訴。（資料照）

新北市淡水區李姓候選人，去年11月24日下午6時許，在里上發放文宣，內容「八年前有位里長參選人，提出一個非常聳動的政見，說他若當選，每個月要捐兩萬元，來協助里內弱勢里民，他有兌現這政見嗎？」，並在文宣下方，印有張姓里長參選人「每月捐二萬元聽結合議員協助弱勢」字樣的打火機照片。

張男稱，文宣中所稱的捐2萬元是8年前參選時的政見，他認為和這次選舉無關，平時都用事務費在關心里內的弱勢里民，李姓候選人不知道就散播黑函」。但李姓候選人辯稱，他要代里民質問張幾年前的承諾有沒有兌現，文宣除了放入信箱，也有直接發給里民，並沒有製造謠言。

檢察官依張男的說法，認為李男並非憑空捏造，並認為，儘管李使用的手法令人不快，並非散布謠言或不實事實，與意圖使人不當選、誹謗罪的構成要件有間，李男犯罪嫌疑不足予以不起訴。