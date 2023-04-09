台灣基進台北市黨部暨吳欣岱服務處昨（8）日舉辦開幕活動，內政部前部長徐國勇、衛福部前部長陳時中、疫情指揮官王必勝、前立委姚文智等人全到場，徐更直言全力支持吳，讓國民黨台北市議員游淑慧酸，「民進黨黨內沒人敢丟臉初選來戰高嘉瑜」。

游淑慧今日在臉書表示，徐國勇、陳時中表態支持吳欣岱選立委，但若真的這麼討厭民進黨港湖區立委高嘉瑜，就應該以體制內的方式解決，表態參加初選擊敗高，沒想到民進黨內卻沒人敢戰，最後只能起鬨要外人來扯後腿。

「徐國勇對高嘉瑜，初選民調應該是2：8吧！」游淑慧透露，過去傳出徐國勇將戰港湖立委與高嘉瑜爭取提名時，有媒體詢問她的想法，她直接傻住反問徐與港湖有何關聯，沒想到是徐20年前曾在港湖當選議員，但游認為若徐與高進行初選民調，差距應該會相當懸殊，「不相信，他來選選看」。

游淑慧說，徐國勇、陳時中及姚文智等人，目前應該已經屬於民進黨的邊緣人，挺他黨的候選人來搞自己人，大概就跟清末的慈禧一樣，抱持著一種寧與外人不給家奴、破碗破摔的奇怪心態，「自己不敢初選來挑戰高，就去拱他黨的人來弄高，有點陰險……」。