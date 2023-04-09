看來「魔獸」霍華德與桃園永豐雲豹已經提前投降了！昨天還打了46分鐘卻輸球的霍華德，竟在今天(9日)賽前40分鐘，才突然宣布因為膝蓋不適，無法打下午兩點主場與台南台鋼獵鷹的重要戰役，畢竟只要雲豹輸球，就要提前宣告成為本季唯一淘汰，且無法打挑戰賽或季後賽的球隊，雲豹等同宣告提前放棄或投降，也很不尊重今天買票進場看球的主場球迷，畢竟他們進場無非都是想看魔獸打球。

另外昨天還有出賽的雲豹主控陳孝榕，以及替補前鋒蔡揚名則是突然傳出確診消息，今天也無法出賽，雲豹的傷痛與防疫管理明顯出了嚴重問題，或許對這支才成軍不到兩年的(職業？)球隊也不意外。

以下是雲豹公告內容，「桃園永豐雲豹職業籃球隊中鋒霍華德（Dwight Howard）因前戰出賽時間較長，今天（4/9）賽前膝蓋出現不適情況，今對決台南台鋼獵鷹賽事有可能缺陣無法出賽。

另外陳孝榕與蔡揚名因確診本日無法出賽。」