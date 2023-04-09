台北市第七選區選戰愈演愈烈，台北市長蔣萬安9日和立委費鴻泰見面，國民黨台北市議員徐巧芯表示，對此並不擔心，蔣萬安並非來協調，而是關心大家，相信蔣萬安對待2人會公平，尊重也祝福2人會談。

蔣萬安8日和徐巧芯會面後，今則和費鴻泰會談。徐巧芯指出，對此並不擔心，蔣萬安已經跟她說，蔣並非來協調，主要是來關心，所以蔣也聽了一些她在初選的心聲，相信費也有心聲可以和蔣分享，蔣對待2人一定都會公平，手心、手背都是肉，不為難別人去做任何決定或選邊站，也尊重並祝福蔣、費今日會談。

媒體追問，會不會不希望別人介入費芯大戰？徐巧芯回覆，談完後壓力變小許多，蔣是她的好朋友，2022年一起共同並肩作戰贏得勝選，在聊天過程中，也把2022年大家一起努力的時光複習一次，是一場很珍貴的過程，也讓她和蔣有更多革命情感。

徐巧芯強調，協調不是真的，但關心是真的，也讓大家看到台北市長的格局，當台北市大家長選擇願意關心第七選區的議員和立委時，選區會變得更和諧，非常感謝蔣萬安出面來關心而非協調，結果讓大家各抒己見，講講心裡話，對彼此而言一定都是好的事情。