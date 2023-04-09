有業者在苗栗縣頭份市東庄里設置儲能設備，但未依規定申請先行施工引發爭議。（張淑芬提供／李京昇苗栗傳真）

縣府工商發展處7日邀集相關單位會勘。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

有業者在苗栗縣頭份市東庄里設置儲能設備，但未依規定申請先行施工，民眾憂心影響安寧與公共危險，副議長張淑芬等人接獲陳情，縣府會同相關單位到場會勘，認為業者已違反都市計畫法規定，要求立即停工並將依規定裁處，並要求台電等全案申請容許通過後，才能同意業者送電。

張淑芬表示，有能源業者想在頭份市東庄里民族路上設置儲能設施，依法設置在工業區土地沒有錯，但此案卻隱藏在人口密集的工業住宅區內，緊貼民房恐有危害百姓居住安全，而且都市計畫區內的工業區也必須依相關規定，申辦甲乙種工業區容許使用。

她說，縣府不但還沒核准容許使用，建設基地道路寬度也未符合達8米以上，若為現有巷道需接到計畫道路上，也必須是8米路寬，此案完全不符規定就施工，已嚴重涉及違法行為，這幾天施工造成路面掏空，她與頭份市民代表曾畯憲、東庄里長蕭珍纓接獲陳情，希望業者立即停工，以捍衛老百姓居住安全。張淑芬也痛批，難道儲能是國家政策，就必須犧牲老百姓的居家安全？

縣府工商發展處7日邀集相關單位會勘，工商處表示，有關儲能系統設置規範，除中央制定的法規標準外，也必須符合土地使用相關規定，此開發案屬都市計畫甲種工業區，應依法向縣府提出申請，業者尚未提出申請，就先行施作，縣府將依都計法第79條裁處違規，並請業者立即停工。

工商發展處都市計畫科指出，頭份的儲能設場案雖經台電等單位核可，但未向縣府申請，且施工期間案場前的道路受損、地基掏空，會勘結果除要求停工，也要將損壞的道路修復，並請台電在業者確認符合土地使用管制規定後才可送電，避免違法使用及造成周遭民眾疑虞。

縣長鍾東錦表示，縣府的立場與鄉親相同，呼籲經濟部能源局對儲能設施應要有效管理，確保符合前開安全規範及土地使用，再由台電公司核發同意興辦，並請工商處、消防局及台電公司應研議加強後續管理機制，負起監督業者施工之責，確保現場按圖施作及避免破壞周圍環境設施，並納入民眾參與程序加強溝通宣導，減少民眾對安全之疑慮，以引導儲能產業永續發展。