民眾黨立委邱臣遠。（本報資料照）

物價持續飆漲，民怨四起。民眾黨立委邱臣遠說，除了雞蛋、鴨蛋、雞肉漲不停，連平民美食都撐不住，各店家都有調漲情形；像是近日豬肉每公斤價格已飆破百元，1年來豬價上漲超過3成，農委會變成政府對抗通膨的豬隊友。

邱臣遠說，根據農委會畜產行情資訊網統計，近日豬肉每公斤價格已經飆破一百元，4月3日包括桃園市、新竹縣、南投縣、台南安南、台南市、高雄市、高雄岡山拍賣場都「破百」；而4月4日全台毛豬交易平均價格更到達111.58元，若對照去年4月1日價格75.01元，等於這1年來豬價上漲超過3成，農委會真正成為政府對抗通膨的豬隊友。

邱臣遠表示，事實上行政院早在2021年2月就核定「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，也就是所謂的「養豬百億基金」，並自2021年執行至2024年，行政院更是對外宣稱花130億成立「養豬國家隊」，照理說應該能提早因應環境變動，提升豬肉產業與市場韌性，但是現在看起來，養豬百億基金根本沒有發生作用。

邱臣遠指出，蔡英文政府注重施政行銷，包括因應缺蛋成立「雞蛋國家隊」，要認真供應全國民眾所需雞蛋；因應農產品滯銷成立「農產品國家隊」，要打開世界通路；因應開放萊豬進口成立「養豬國家隊」，要輔導養豬場現代化轉型升級並保障豬農收益。七年來什麼都要成立國家隊，幾乎是「山也國家隊、海也國家隊」，但卻都是口號喊一喊，就不見蹤影，「我呼籲全國民眾一起來協尋我們的國家隊都到哪裡去了？到底還有多少國家隊在睡？」