外貿協會黃志芳董事長致詞表達美台共同面臨的捍衛自由民主的制度及價值的挑戰,此時更凸顯雙方強化科技及產業合作的重要性,所以安排這項交流餐會。黃志芳並引用蔡總統日前過境美國會見麥肯錫議長所說的「We are strong, when we are together」,說明該團此時來訪正是以具體的行動呼應總統的這句話。

麥考爾回應「美國在亞洲必須和台灣及擁有相同民主自由價值的盟友加強合作。尤其全球因疫情及烏俄戰下面臨供應鏈穩定的議題,更突顯台美兩國產業合作的契機及急迫性」。此次麥考爾來訪行程緊湊,特別抽出早餐時間與我業者交流,顯示美國眾議員極為關切美台雙方產業合作,尤其全球面臨供應鏈重組議題下,雙方加強合作的重要性。

黃志芳向訪團宣布貿協即將於今年六月下旬在德州達拉斯開設在美國的第五個據點,就近服務逐漸成形的台灣科技產業聚落及美南的廣大企業界,並邀請德州出身的麥考爾主席及其他眾議院參加開幕典禮。麥考爾也表示,期待達拉斯台貿中心開幕,協助雙方深化經貿關係及供應鏈合作。

除了科技及國防產業,2023美國農產品及食品展示會同日也在高雄熱鬧登場,美國四大州台美農食品貿易面對面洽談。美國各州政府辦事處協會(ASOA)、美國在台協會(AIT)及外貿協會共同辦理的「2023美國農產品及食品展示會」本周五(4月7日)於外貿協會高雄辦事處舉行。

來自美國愛達荷州、密蘇里州、華盛頓州和懷俄明州的農產品及食品廠商於現場展示優質乳製品、加工食品、調味醬、飲料、酒類、牛豬肉等產品。現場亦安排高屏地區業者與美國各州代表進行面對面洽談,吸引超過60名業者及貴賓到場,交流熱絡,各州代表對於本次活動有助於拓展商機皆表示正面肯定。