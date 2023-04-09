民進黨台中立委第六選區初選競爭白熱化，新系參選人、現任議員黃守達9日邀民進黨台中市多名立委相挺，強調要讓最強的人選脫穎而出；同為參選人的正國會議員江肇國、前議員之子何昆霖則把握時間掃市場拜票，江肇國強調選民是最大靠山，何昆霖則說要讓好議員留在議會服務。
「團結挺守達，國會即戰力！」包括立法院副院長蔡其昌及立委何欣純、林靜儀、張廖萬堅、莊競程高喊口號，表達相挺黃守達。蔡其昌及張廖萬堅都說，黃守達有太陽花學運的背景，擔任議員後重視地方社團及重大議題，有理念、有熱情及行動力，可以與基層站在一起並解決問題。
「只要有心就會有力。」何欣純強調，民進黨願意栽培年輕世代，希望未來有越來越多新的力量，自己除了挺黃守達，也挺年輕世代、台灣未來；中六初選的3名參選人都是優秀的年輕人，在初選過程中良性競爭，初選後就是團結一致，中西東南區這席立委不能輸。
黃守達表示，現在的台灣遇到重大挑戰，希望自己成為國會的即戰力，相信以自己的法律專業與過去的歷練，最有能力團結本土陣營的力量，守住這關鍵一席。
同為參選人的江肇國上午到大智市場拜票，對黃守達表示祝福，他表示，把握時間持續走訪基層，相信選民是最大的靠山，也會用最大的努力爭取支持，希望自己能在初選中脫穎而出。
何昆霖早上到大智網球場爭取球友支持，他說，與另2名參選人都是好朋友、好兄弟，他們在議會的表現大家有目共睹，地方也希望2名議員繼續留在議會為地方服務，中央則由自己去打拼。
親正國會的莊競程昨天才陪江肇國掃市場，今天出席黃守達記者會，引發關注，他說，中西東南區這場立委初選沒有派系問題，黃守達是自己台大學弟、江肇國是好哥哥、何昆霖則像弟弟，只要他們有需要、時間許可一定會相挺。
蔡其昌指出，現場立委與3名參選人關係都很好，每位參選人有自己的選舉策略，這個選區沒有傳統認知的派系問題，大家專注於每個年輕人的特色、可以發揮的專長，讓選民做最後決定。
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