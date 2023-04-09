民進黨台中立委第六選區初選競爭白熱化，新系參選人、現任議員黃守達9日邀民進黨台中市多名立委相挺，強調要讓最強的人選脫穎而出；同為參選人的正國會議員江肇國、前議員之子何昆霖則把握時間掃市場拜票，江肇國強調選民是最大靠山，何昆霖則說要讓好議員留在議會服務。

民進黨台中第六選區立委初選參選人江肇國上午到大智市場拜票。(江肇國團隊提供)

「團結挺守達，國會即戰力！」包括立法院副院長蔡其昌及立委何欣純、林靜儀、張廖萬堅、莊競程高喊口號，表達相挺黃守達。蔡其昌及張廖萬堅都說，黃守達有太陽花學運的背景，擔任議員後重視地方社團及重大議題，有理念、有熱情及行動力，可以與基層站在一起並解決問題。

民進黨台中第六選區立委初選參選人何昆霖上午到大智網球場爭取球友支持。(何昆霖團隊提供)

「只要有心就會有力。」何欣純強調，民進黨願意栽培年輕世代，希望未來有越來越多新的力量，自己除了挺黃守達，也挺年輕世代、台灣未來；中六初選的3名參選人都是優秀的年輕人，在初選過程中良性競爭，初選後就是團結一致，中西東南區這席立委不能輸。

黃守達表示，現在的台灣遇到重大挑戰，希望自己成為國會的即戰力，相信以自己的法律專業與過去的歷練，最有能力團結本土陣營的力量，守住這關鍵一席。

同為參選人的江肇國上午到大智市場拜票，對黃守達表示祝福，他表示，把握時間持續走訪基層，相信選民是最大的靠山，也會用最大的努力爭取支持，希望自己能在初選中脫穎而出。

何昆霖早上到大智網球場爭取球友支持，他說，與另2名參選人都是好朋友、好兄弟，他們在議會的表現大家有目共睹，地方也希望2名議員繼續留在議會為地方服務，中央則由自己去打拼。

親正國會的莊競程昨天才陪江肇國掃市場，今天出席黃守達記者會，引發關注，他說，中西東南區這場立委初選沒有派系問題，黃守達是自己台大學弟、江肇國是好哥哥、何昆霖則像弟弟，只要他們有需要、時間許可一定會相挺。

蔡其昌指出，現場立委與3名參選人關係都很好，每位參選人有自己的選舉策略，這個選區沒有傳統認知的派系問題，大家專注於每個年輕人的特色、可以發揮的專長，讓選民做最後決定。