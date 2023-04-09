黃金博物館自今年4月起，推動文化行旅，帶著民眾走訪九份、金瓜石一帶，讓民眾可以深度走逛金九地區。（新北市立黃金博物館提供／張志康新北傳真）

新北市九份、金瓜石一帶，一直是許多民眾喜愛的景點，但除了在九份走逛、吃芋圓之外，若想要脫離打卡拍照的淺碟之旅，又該怎麼做？其實，新北市黃金博物館早在2012年開始，就推廣文化行旅，讓民眾在走逛金九之際，也能了解金九地區的故事與歷史。

黃金博物館表示，今年規畫三條不同的文化行旅，讓民眾有多元的選擇；4月推出「九份舊情風華路線」，帶著參與的民眾走訪輕便路、昇平戲院、頌德公園、基山街、豎崎路等著名地標，探訪九份聚落的舊情與風華。

到了5月，黃金博物館安排的文化行旅為「礦業遺址的探訪」，會帶著參與活動的民眾走過石尾路、磅坑口、斜坡索道等礦業歷史痕跡，探尋繁榮的採金歲月。6月分，黃金博物館則是推出了「聚落文化史蹟體驗」。帶著參與的民眾探訪三毛宅、八角亭、三列厝、水圳橋等聚落景點，讓民眾能夠藉由親身接觸，領略不同風情的金瓜石山城特色。

黃金博物館表示，今年的文化行旅將在4至6月間舉行，每月皆有2梯次可參加，並在各梯次當月的月初開放報名；活動日前7天報名截止，每梯次人數限制10人，精緻小團，額滿為止。報名費每人100元，費用內容包含活動相關費用與保險等，活動全程約需要2至2.5小時，歡迎民眾報名參加。