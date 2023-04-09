澎恰恰因拍電影欠下2.4億元債務，於2020年宣布破產，好在金主林秉文協助才還清債務，沒想到日前開直播卻驚爆「還有5、6000萬債務要處理」，感嘆自己這輩子都還不完，但他沒有放棄，表示：「希望能在2024年將債務清償完」開始努力工作並創業泡菜事業，並在今（9日）發文透露心疼兒子皮皮，因為他成為了「負二代」。

澎恰恰自曝還有債務纏身後，便開始積極推銷他的泡菜事業，而今日他罕見曬出自己與兒子的合照，並透露「這幾天給了一些我的老朋友泡菜後，大家吃過讚不絕口！所以我跟皮皮又要去送貨了。」可以看見兒子幫他戴好安全帽，父子倆互動十分溫馨。

泡菜創業之路的發展，澎恰恰與兒子皮皮一起研究泡菜、一起開發泡菜，然後一起送貨泡菜，感情越來越好的同時，澎恰恰非常感謝兒子的力挺：「很謝謝我這個兒子總是一直挺著我，人家其他藝人的孩子是富二代，他卻是負二代。但他卻都沒有任何怨言，就是笑笑的說要陪我把債務還掉」

其實，澎恰恰一直告訴兒子要對自己的人生負責，「希望有一天我能跟他證明他的爸爸雖然走錯路過，但他是真正願意為自己負責任的男人，做一個有榜樣的父親。」貼文一發佈後，藝人高山峰、許效舜也紛紛替他加油打氣，祝他能盡早還清債務。