南韓人氣女團BLACKPINK上（3）月來台開唱造成轟動，嗨唱無數經典歌曲，讓歌迷難以忘懷。而仍在巡演的BLACKPINK近日唱進東京巨蛋，沒想到竟有台灣網紅在日本街頭意外巧遇「人間香奈兒」Jennie（金珍妮），讓她開心合照，引發熱烈討論。

髮型師Miyake（米亞奇）在小S的節目中擔任班底，近日她到日本旅遊，也不時地分享在日本的所見所聞。怎料，她在銀座逛銀飾店時驚見一個熟悉的身影，仔細一看才發現是Jennie本人，讓她直呼：「像做夢 ，快不能呼吸了！」

從照片中可以看到Jennie身著黑色上衣及短褲，搭配白色長襪和黑白球鞋，雖然是人氣明星，但未見其用口罩或帽子來遮掩。而Miyake則開心表示，不需要進入東京巨蛋，也不用花8800元的門票，就可以看到本人了。

Miyake為了能和Jennie待在同一個空間，為了能呼吸同個空氣，她還花了1萬元在店內購物，身旁的朋友也趁機拍下兩人的同框照，表示一定是人品大爆發，才能在逛街時遇到Jennie，讓網友十分羨慕。