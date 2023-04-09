名人賽第3輪賽事天候惡劣，被迫提前中止。（美聯社）

昔日的高球天王老虎伍茲（Tiger Woods）重返奧古斯塔球場，並且爆冷闖過前兩輪，生涯連續23次晉級名人賽決賽！雖然只是以最後一名晉級，但已經讓眾人跌破眼鏡，因為根據賭盤莊家BetMGM統計，伍茲是這次最多人下注的選手，幾乎都是賭他「被刷掉」。其實莊家是預估他可以晉級的，但是賭客都不這麼想。

被看衰的伍茲克服了惡劣的陰雨天候，同時也要多虧他的好友湯瑪斯（Justin Thomas）協助。原先推估的門檻是標準桿+2，打到+3的伍茲預定會被刷掉，但是湯瑪斯最後關頭連續爆桿，次輪第11洞雙柏忌，第17、18洞都是柏忌，跌到標準桿+4，因為晉級是取前50名，湯瑪斯失手就等於把伍茲往前推進決賽輪。本屆共54人晉級（包含桿數平手的）。

名人賽次輪因為天候惡劣，導致3棵松樹被強風刮倒，險些傷及觀眾，8日的第2輪賽事有些人沒打完，9日就繼續補打第2輪，緊接著打第3輪。然而9日的大雨不斷，第2輪補打結束後，第3輪打到一半就中止了，還有很多人沒打完第3輪的18洞。伍茲第3輪只打了7洞，所以他10日必須連打29洞，以他現在的體能肯定是沉重的負擔。

爭議人物米克森（Phil Mickelson）則是除了伍茲之外，最多人下注被淘汰的選手，結果他以前10名的好成績晉級。米克森因為叛離PGA、高調投向沙烏地聯賽LIV引起軒然大波，這次LIV選手獲准參加名人賽，被認為是兩大陣營選手的較勁，目前的領先者柯普卡（Brooks Koepka）即是LIV選手，另還有達斯汀強生（Dustin Johnson）、瑞德（Patrick Reed）等人晉級。