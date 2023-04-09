家住彰化的林姓女子在跨性別交友軟體透過「Zoe」牽線認識綽號「婷婷」的網友，雙方聊了1個月後，某日約好在台中市南區某超商碰面，未料「婷婷」沒來，卻接到一名自稱「黑幫老大」的男子來電要匯款2萬元才能見「婷婷」，林女嚇傻趕緊向超商店員求救於其手心上寫「110」，請店員協助報警擴大追查。

健康派出所副所長簡名漢說，28歲林姓女子是一般上班族，日前滿心期待與網友見面，抵達台中市南區某超商，沒想到不見網友身影，反而接到假冒黑道大哥的來電要求匯款，要脅轉帳2萬元才能見到「婷婷」，林女在店員手心寫上110求救，處理員警接獲後前往了解。

據警方了解，林姓女子於跨性別交友軟體認識1名暱稱為「婷婷」的網友，聊1個月後雙方決定讓關係更進一步，林女問「那我們現在是朋友的關係，對不對？」，「婷婷」在LINE通訊軟體回答「現在應該比朋友還好一點的關係吧」、「不是普通的朋友」，讓林女心喜決定約見面。

簡名漢指出，林姓女子與綽號「婷婷」的網友，2人相約在南區某超商見面，沒想到「婷婷」並未如期赴約，林女反而接到1名自稱黑幫大哥的來電，說要轉帳2萬元才能見到「婷婷」。

林女佯稱未帶金融卡無法領錢，對方轉而要求以現金購買點數，林女心中有些許懷疑但又怕惹毛「黑幫老大」，不敢掛電話，機警在店員手心寫上「110」示意協助報警，店員看完林女的對話紀錄後報警處理。

警方表示，交友軟體被詐團滲透是常見的假交友詐騙套路，「婷婷」只是名虛構人物，幸好林女即便害怕亦不失鎮定，才能免於遭詐，員警也協助其將詐騙集團封鎖杜絕後患。