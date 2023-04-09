日本一間人氣拉麵店近日在網路上開罵，指責顧客用完餐後，將用過的衛生紙留在空碗裡，而不是直接扔進垃圾桶，甚至擴大責問客人是不是在家都叫老婆丟垃圾？這則貼文引發日本網友兩極論戰。

日本周刊《FLASH》報導，栃木縣宇都宮市的人氣拉麵店「家系拉麵Tatsuya」（家系ラーメン たつ家），4日在官方推特貼出一張空飯碗裡放了一張用過衛生紙的照片，店家無奈寫道「最近發生很多這種事…」，接著連2問：「你是那種在吃完飯，就把衛生紙放在飯碗裡的人嗎？你吃完飯後是否要求妻子把衛生紙丟掉，而不是自己把它扔進垃圾桶裡？」

店家最後寫道：「我希望你不要再這樣做了，因為這是公用物品。」

此則貼文引發日本網友激烈論戰，至今已有將近84萬人看過貼文。

店家後續繼續發文，表示如果衛生紙留碗裡的情形繼續發生，他們不排除取消提供衛生紙。店家也強調，櫃台及桌面都有標示，提醒垃圾桶就放在衛生紙下方，反問顧客們是否因為手機「分心了」？

有常客受訪為店家緩頰，指出只要是店家粉絲都會理解，批評有些人「沒有道德」。

不過不少網友回應表示，許多人其實是當下找不到垃圾桶，所有才會把衛生紙留在碗裡，認為比起放在桌面上，直接放在碗裡更便於餐廳員工清潔，衛生紙也不會隨空調亂飛。

曾在餐廳工作的網友現身說法，對他來說，客人用餐後把衛生紙留在碗裡或盤子裡會更方便，「放在桌上很麻煩，不是嗎」；另一名有餐廳工作經驗的網友說，如果客人是把衛生紙留在有剩湯的容器裡就不太好，但是放在飯碗裡「沒有這麼可怕」。

東京池袋知名拉麵店「Kannana Tosakko Ramen」指出，他們並不介意客人把衛生紙留在不是盛湯的碗裡。

也有網友表示，客人是基於體貼工作人員的心情，才將衛生紙留在碗裡，因為留在桌上，工作人員還得用手碰觸清理，認為店家沒有必要用諷刺的口吻責備客人，只要寫明「希望顧客怎麼做」就好。

另外也有網友提到，受到新冠肺炎疫情影響，愈來愈多餐廳要求客人用餐後直接將衛生紙及牙籤扔進垃圾桶，網友認為這是好政策，但實際情況是，許多店家提供的垃圾桶並不多。