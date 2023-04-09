全臺最盛大女子路跑趴「2023 Taishin Women Run」揮別疫情復賽，且首次擴大規模南北串聯舉行，9日在台北接力商雄場舉行，計為21公里半馬組、10公里組、3公里組，近萬名女性參賽者除了想超越自我極限，更要衝破疫情帶來的悶氛圍。

台新銀行已連續六年冠名贊助台新女子路跑「Taishin Women Run」，自1995年台新銀行推出的臺灣首張女性專屬信用卡-玫瑰卡以來，台新銀行一直是最關心女性的銀行。台新銀行表示，希望透過女子路跑讓女性朋友勇敢展現自我，並實現“SDGs 目標5: 性別平等”以達到社會共融。

台新大家族此次齊聚現場共襄盛舉，除了台新證券、台新人壽等金控子公司，台新銀行玫瑰卡與Richart Life也在現場共同設置活動攤位。台新表示，支持每一種認真讓美好永續，未來將本於初衷，持續支持「Taishin Women Run」活動，鼓勵女性勇敢展現溫柔堅定的特質，在全球發揮影響力。