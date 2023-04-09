劉若英身著VIVIANO全球限定高訂禮服亮相深圳。（相信音樂提供）

劉若英身穿VALENTINO桃红平口帥氣褲裝。（相信音樂提供）

劉若英身穿VALENTINO桃红平口帥氣褲裝。（相信音樂提供）

劉若英｢飛行日」演唱會將於9／12移師高雄巨蛋。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英（奶茶）8日在深圳舉辦「飛行日」巡迴演唱會，暌違7年再度重返深圳開唱，她精心準備了兩套全新造型，一開場就以浪漫薰衣草紫色西裝紗禮服亮相，這套高級訂製禮服是VIVIANO全球唯一限定禮服深圳首秀；緊接著，又換上VALENTINO桃紅平口帥氣褲裝，兩套全新的造型讓現場的觀眾又驚又喜，眼前為之一亮。

「飛行日巡迴演唱會」2022年從台北小巨蛋起航，一路走過倫敦、巴黎、新加坡，飛越換日線終於來到2023大陸首站深圳，奶茶感觸良多：「我對深圳有著特別的情懷，有很多朋友都在深圳，讓我有一種回到大本營的安心感覺。」

她不僅帶來了全新的豪華四面台演唱形式，更是將斥億元台幣打造的原版華麗舞台機關全數展現，飛天鯨魚和五米高巨型愛的抱抱熊坐落場館，反地心引力失根旋木、環環相扣極光天台、360度零死角旋轉舞台，滿滿的奇幻驚喜令現場觀眾驚艷並震撼不已。

歌單則包括了大家都耳熟能詳的經典曲目〈為愛癡狂〉、〈一輩子的孤單〉、〈原來你也在這裡〉、〈成全〉、〈後來〉等， 更有之前在網絡上歌迷呼聲很高的〈聽說〉、〈愛的代價〉等曲目。

天后的魅力非同凡響，首輪宣布四城深圳、杭州、武漢、哈爾濱開票即秒殺售罄，奶茶再官宣4／21武漢、5／20泉州，劉若英也將於9／16在高雄巨蛋開唱，4／15中午12：00 拓元售票開賣。

開場嘉賓白安帶來破億金曲〈是什麽讓我遇見這樣的你〉，〈讓我逃離平庸的生活〉，以及全新專輯《沒有人寫歌給你過吧》中的〈剛好〉。白安也即將來深圳舉辦自己的個人巡回演唱會，現場觀眾也用爆棚的歡呼聲對巡演表示期待，白安也開心的說：「希望可以在巡演現場見到今天的每一個你。」白安2023新專輯巡迴演唱會將前往4／29上海、5／1深圳、5／2廣州。