總統蔡英文昨（8）日在臉書分享了聽取國安簡報的照片，卻遭國安會前副祕書長楊永明以「照片中沒軍方人士」為由，砲轟擺拍、作秀。對此，國民黨前台北市議員羅智強指出，既然蔡英文想證明她對環台軍演有反應，簡報就應找軍方人士出席，他狠酸蔡連戲都演不好。

羅智強今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，這次的環台軍演相較於去年8月那次，規模、強度和緊張度雖然都下降很多，但連共軍飛彈去年越過台灣上空時，蔡政府都沒有第一時間公布相關資訊，所以實在不用期待蔡英文這次的反應。

羅智強狠酸，蔡英文連戲都演不好，既然她想透過照片，證明自己在此次環台軍演上有反應，那麼照片中起碼該有國防部和軍方人士才對。羅智強也反問，這些和蔡英文一同參與簡報的國安單位官員，在軍事的知識上會比國防部官員專業嗎，「國防單位作廢了？」

而針對楊永明的質疑，總統府發言人林聿禪稍早回應，相較於當年，現在的國安會與國軍已建立即時的整合同步資訊，透過該系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報；她表示，可以理解楊永明任職時並沒有相關建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，所以才會有類似發言。