宜蘭縣7日下午2時許發生一起死亡車禍，1名27歲蔡姓女子騎乘機車載29歲的哥哥，沿中山路五段往宜蘭方向直行時，遭51歲曹姓女駕駛疑似違規左轉而撞飛兄妹2人，使後座的哥哥在空中呈現180度彈飛出去，送醫急救後無效，妹妹腿部嚴重受傷，曹女則有胸悶現象，雙方駕駛均無酒駕，相關肇事原因有待釐清。
據了解，7日下午2時20分，蔡女騎乘灰色機車載著哥哥沿著中山路五段往宜蘭方向行駛，曹女則駕駛白色自小客車沿中山路五段內側道往礁溪方向，於宜興路三段岔路口疑似違規左轉至寵物商家，而與機車發生側撞；由於撞擊力道之強，使哥哥在車禍現場從汽車上方彈飛出去，送醫不治，妹妹腿部嚴重受傷，機車車頭毀損。
經警方實施吐氣酒測，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因待後續調查釐清。宜警局宜蘭分局呼籲，駕駛車輛應遵守道路交通、標誌、標線及號誌的指示，並隨時注意車前狀況，採取必要之安全措施。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。