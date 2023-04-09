宜蘭縣7日下午2時許發生一起死亡車禍。（宜蘭縣警察局宜蘭分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣7日下午2時許發生一起死亡車禍，1名27歲蔡姓女子騎乘機車載29歲的哥哥，沿中山路五段往宜蘭方向直行時，遭51歲曹姓女駕駛疑似違規左轉而撞飛兄妹2人，使後座的哥哥在空中呈現180度彈飛出去，送醫急救後無效，妹妹腿部嚴重受傷，曹女則有胸悶現象，雙方駕駛均無酒駕，相關肇事原因有待釐清。

據了解，7日下午2時20分，蔡女騎乘灰色機車載著哥哥沿著中山路五段往宜蘭方向行駛，曹女則駕駛白色自小客車沿中山路五段內側道往礁溪方向，於宜興路三段岔路口疑似違規左轉至寵物商家，而與機車發生側撞；由於撞擊力道之強，使哥哥在車禍現場從汽車上方彈飛出去，送醫不治，妹妹腿部嚴重受傷，機車車頭毀損。

經警方實施吐氣酒測，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因待後續調查釐清。宜警局宜蘭分局呼籲，駕駛車輛應遵守道路交通、標誌、標線及號誌的指示，並隨時注意車前狀況，採取必要之安全措施。