一名40歲患者平常無明顯腹部不適，只是恰巧一次在照胃鏡過程發現，罹患扁平型早期胃癌，醫師表示，胃癌常是「分化不良型胃癌」，有15%的胃癌發生於年輕族群，由於比其他胃癌更容易轉移、侵犯淋巴、預後更差，有症狀時診斷常已是晚期，也就是無法用手術治療了。

胃腸肝膽科醫師林相宏在其臉書粉專表示，一名40歲患者平常無明顯腹部不適症狀，頂多偶爾吃太快或空腹太久，胃會有點不舒服而已，但一次胃鏡檢查發現，罹患扁平型早期胃癌。而這種胃癌常發生於40歲以下年輕人，尤其是以女性居多，而這種癌症比其他胃癌更容易轉移、侵犯淋巴、預後更差。

林相宏表示，這種胃癌初期症狀極不明顯，罹患此癌症的患者常因此錯過診斷治療，接下來就是幾個月後，患者感到肚子越來越漲，吃不下東西，再次檢查時，就已是腹膜轉移，即胃癌末期，屆時已無法手術治療了。

至於哪些人是危險族群，需要早期檢查，他表示，有4類人，包括感染幽門螺旋桿菌者、有家族胃癌史的人、常抽菸與每周飲酒的人，以及愛吃燒烤、煙燻肉類但少吃蔬果的人，「都建議提早接受胃鏡檢查。」

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