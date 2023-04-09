志在必得！為爭取民進黨2024立委新北第一選區提名，何博文今（9）日上午在子弟兵、新北市議員黃淑君以及民進黨新北市黨團總召鄭宇恩的陪同下，前往淡水清水街市場拜票，希望選民能在民進黨立委初選電話民調時給予支持。

何博文、鄭宇恩及黃淑君3人，上午在市場內與商家逐一鞠躬、握手，盡最大努力爭取支持，除了拜票之外，也祝福攤商能夠生意興隆賺大錢，現場也有支持者前來合照。

何博文說，鄭宇恩、黃淑君都是優秀的議員，在她們的陪伴下，與第一線的民意接觸，也想起自己過去在議會時，也曾與鄭宇恩一同監督八里污水廠排放問題、與黃淑君一同為板橋地方發展努力的時光，他讚許2人都是明日之星，也期許自己能進入國會，繼續與優秀的民進黨新北市議員共同建設家園、捍衛台灣。

何博文也說，鄭宇恩與黃淑君不僅是優秀的政治工作者，也都是年輕媽媽，所以非常重視新北市的公托、公幼議題，努力讓新北市育兒環境更優質。

鄭宇恩則表示，何博文是民進黨的優秀人才，有經驗及戰力，希望能讓自己跟他合作，為淡水全力以赴，讓服務更升級；黃淑君則稱讚何博文對於公共事務有高度的熱情，始終站在第一線，希望鄉親可以相挺，共同守護北海岸。