雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊到福安宮報喜謝神，感謝廟方長期贊助經費。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊今年參加全國中華盃、全國教育傳承盃民俗體育錦標賽，共拿下6項冠軍，9日至地方信仰中心福安宮謝神演出，感謝福安宮贊助比賽經費。龍鳳獅隊因表現優異，將於暑假期間前往大陸參加邀請賽，目前學校積極籌募經費，幫助孩子圓夢。

下崙國小龍鳳獅隊在冠軍教練吳登興指導下，每年參加全國性舞龍舞獅相關比賽獲獎連連，今年3月更拿下「中華盃」國小組龍鳳獅、客家獅2項冠軍，以及「全國教育傳承盃客家開口獅民俗體育錦標賽」台灣獅單獅技藝國小組、雙獅技藝國小組、多獅技藝國小組、龍鳳獅國小組4項冠軍。

下崙國小校長黃淑玲、家長會會長黃坤發9日帶領師生，依古禮送捷報紅榜至下崙福安宮，並由龍鳳獅隊在廟口謝神演出，感謝福安宮管理委員會長期贊助比賽經費，雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、雲林縣議員蔡岳儒到場與會，鼓勵隊員們持續精進，為學校與雲林爭光。

黃淑玲表示，雲林縣政府與縣議員蔡岳儒全力支持訓練器材經費，讓孩子們無後顧之憂，因此這幾年對外比賽成績斐然，今年獲「中華舞龍舞獅總會」推薦，將於暑假期間赴大陸參加舞獅邀請賽，師生們都很高興，希望藉由大陸行，將台灣龍鳳獅與舞龍舞獅文化帶到對岸，進行一次與眾不同的文化交流。

福安宮主委陳博恩表示，下崙國小龍鳳獅隊辛苦努力練習常常獲獎，福安宮與有榮焉，此次孩子們特別前來向丁府八千歲報喜謝神，更是極具教育意義，期望孩子們能效法丁府八千歲「仁義禔身，忠厚維家」精神，努力用功讀書、精進技藝，未來貢獻一己之力讓社會更祥和進步。