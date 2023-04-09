桃園市移工多，在疫情後也積極拓展東南亞旅客來桃園觀光。（呂筱蟬攝）

疫情解封後國際旅客來台人數大增，桃園市觀光旅遊局統計，疫情後到桃園觀光的東南亞旅客有增無減，今年以推廣桃園旅宿服務國際化為目標，並以東南亞市場做為主要行銷重點，近期在桃園市民宿管家學校開設的課程中，教導民宿業者相關穆斯林文化及語言等課程，期盼吸引更多東南亞旅客造訪桃園。

觀旅局觀光管理科長李蕙宇指出，桃園市東南亞移工本來就多，交通部觀光局於去年11月重啟「觀宏專案」，衝刺疫後新南向市場來台旅客，桃園除了移工本身具有消費力外，也時常透過社群媒體向家鄉親友分享台灣的一切，帶動移工所屬的東南亞各國遊客來桃園觀光，而東南亞旅客在桃園的旅宿人次，新冠肺炎疫情前2019年為19萬人次，佔外籍住宿桃園旅客14％，2022年疫情尾聲增加至30萬人次，佔外籍住宿桃園旅客45％，可見東南亞旅客是桃園發展疫後觀光的重要關鍵。

為了抓住這些潛在觀光客群，今年桃園市民宿管家學校課程，邀請對於東南亞國家文化有深入了解的國內外講師，推出國際旅客接待大補帖，向民宿業介紹東南亞國家旅客特色，以及穆斯林文化及接待穆斯林旅客需注意的事項。李蕙宇也說，除民宿管家學校融入東南亞文化課程外，後續包含旅館輔導評鑑、行銷活動規畫、旅遊資訊軟硬體設計、I-CENTER旅遊服務中心及台灣好行等，都將納入東南亞友善思維。

桃園市觀旅局長周柏吟也說，許多國際旅客造訪台灣，透過影片等不同方式在社群媒體分享，讓越來越多國際旅客看見台灣，他也希望引進尚未在台灣舉辦過的GoPro Summit，邀請東南亞及世界各國玩家來桃園遊玩體驗景點、入住桃園民宿，並將該活動產出的影片，透過Gopro 官方及玩家Instagram貼文、限時動態露出等，有效達成宣傳效果。