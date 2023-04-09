承諾要在1年內啟用大巨蛋的台北市長蔣萬安，團隊持續為大巨蛋的準備進行努力，台北市副市長李四川今（9）日也分享大巨蛋的最新狀況，透露球場已經開始鋪設草皮，興奮說「大巨蛋又向年底營運邁前一步！」

大巨蛋的進度是許多民眾關心的一大重點，李四川對此不時在臉書分享最新狀況，如3月底時他就貼出在大巨蛋內「點火」的驚人場面，藉此監測大巨蛋的煙控性能是否合格，並透露將持續測試撒水等系統，努力朝4月底完工、7月拿到使用執照的目標前進。

李四川今日再度於臉書上貼出多張照片，只見球場內部已開始鋪設草皮，讓李說「大巨蛋又向年底營運邁前一步」，蔣萬安也馬上留言大讚「台北一點一滴的進步，重大工程一步一步的推展，謝謝川伯跟市府團隊的努力」。

該篇貼文僅4小時就吸引超過6000名網友點讚及400則留言，民眾無不期待地說「真的好不容易，這蛋終要市民見面」、「您以及團隊都辛苦了，有您們無私奉獻精神真好」、「川伯執掌工程，看見城市的良心」、「給台北市民一個安全無虞的大巨蛋，真棒」。