共軍東部戰區8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部及以東海空域組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。大陸軍媒9日披露首日演習細節稱，多批多架轟-6K戰機對敵艦船實施模擬精確打擊，奪取目標海域制海權。任務部隊同步組織環台戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。

大陸《解放軍報》報導，東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、加油機，火箭軍常導火力單元等任務兵力快速向預定區域機動集結，展開行動部署，按計畫演練聯合奪權行動。「從地面指揮機構到空中指揮樞紐，從陸上火力單元到海空作戰平台，指揮訊息高效流轉，任務兵力密切協同」。

報導指出，正在東海、台海和東南沿海一線執行任務的東部戰區海軍多個水面艦艇編隊、岸導突擊群和電子對抗、觀通等部隊，依令完成戰備等級轉進。多艘驅護艦高速向台島周邊海域懾壓進逼，靈活機動搶占有利陣位，根據現場態勢組織近距突擊、遠域懾阻、防空反飛彈等課目演練。

在奪取制空權演練中，東部戰區空軍多批多架殲-16、殲-10C戰機掛載實彈緊急升空，協同海上驅護艦、地對空飛彈等兵力聯合編組行動，構建岸、海、空一體制空作戰體系。

與此同時，多批多架轟-6K戰機位預定空域建立多個發射陣位，在海軍、火箭軍等兵力協同支援下，對敵艦船實施模擬精確打擊，奪取目標海域制海權。飛行員楊陽表示，此次演練行動，突出「偵、控、打、評」全流程檢驗聯合突擊、精確毀傷水準，進一步錘煉實戰本領。

當天，東部戰區陸軍多個炮兵旅、火箭軍多個常規飛彈旅依令進入預定作戰地域，各發射單元迅即占領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬聯合打擊，檢驗聯合作戰體系支撐下火力快反和遠程精打效能。

報導稱，今天的演練，重點檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制資訊權能力，任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。