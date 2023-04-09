桃園市1名女網友遭久未聯繫的國中同學告白後強拉回家抽毒香菸後性侵，一度想輕生，鼓起勇氣上臉書「爆料公社」控訴，並報警揭獸行。桃園市家防中心證實已陪同驗傷報案提告，後續會提供心理輔導跟司法協助。警方也受理偵辦中。

女網友控訴，國中有位就讀體育班的男同學，常以長相霸凌、嘲笑普通班的她，日前突然聯繫，聲稱從國中就開始喜歡她，2度碰面，7日凌晨第三度約在對方家樓下見面，豈料竟遭對方強拉上樓，原以為只是在房間抽菸聊天，豈料抽了對方捲的菸後，才知是大麻菸，之後就遭「霸王硬上弓」。

女子說，男方練跆拳道，自己只能哭著拒絕，仍遭對方掐脖性侵，因本身就有身心疾病，案發後雖立即報案驗傷，但仍一度想不開，「不想要這種骯髒身體」，所幸社會局人員陪伴未發生憾事。

桃園市家庭暴力性侵害防治中心指出，案發當天下午就已接獲通報，因女子本身有嚴重身心問題，案發後讓創傷加劇、情緒激動，目前正由社工陪伴關懷，未來會協助心理輔導跟司法協助，全案婦幼警察隊也正調查中。

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