迎著環保綠色浪潮，瑞士咖啡品牌Nespresso繼去年公布國立臺灣大學園藝暨景觀學系「咖啡渣全物利用研究」產學合作成果，證實可增加蔬菜鮮重、驅蟲，近期再度揭露3大研究成果。研究不僅發現施用特殊處理過之咖啡渣可增加蔬菜產量、提高維他命C含量，咖啡渣萃取液更有「降低黃葉病病原菌活性」的特性，目前Nespresso已將咖啡渣種植技術播種到全台25間有機農場、應用超過100種作物，持續深耕在地，成功創生台灣有機農業。

Nespresso攜手台大園藝系發展「咖啡渣全物利用研究」產學研究邁入第四年，近期公開新的研究發現，包括在種植皺葉萵苣時，額外加入一定比例特殊處理過的咖啡渣，能有效提高約33％產量。另試驗數據顯示，使用咖啡渣堆肥種植小白菜，維他命C含量可增加23％，添加特殊處理過的咖啡渣更可提升皺葉萵苣的維他命C含量近70％。最後是「甘藍黃葉病」是台灣田間常見的農害之一，台大園藝系研究發現咖啡渣萃取物具有一定抑菌效果，目前在實驗室進行活體外實驗，數據顯示可有效抑制黃葉病菌絲生長速度達44％。

品牌與台大園藝系自2019年起攜手產學合作，讓回收咖啡渣發揮高利用價值，林淑怡副教授說明，目前像咖啡渣一樣同時兼具「增加產量」及「降低病蟲害潛力」雙重效果的有機資材極少見。另外，相較傳統定義的「肥料」，回收咖啡渣在農業應用上扮演「生物活性促進劑」的角色，將養分鎖在土壤中，並等待大自然在適當時間點自然釋放養分、幫助作物生長發育，孕育農地健康的土壤微生態的概念，更與Nespresso在全球咖啡產地，所推行的「再生農業」概念不謀而合：採用自然農法以維護產地生物多樣性、降低對土地的破壞。

另外，Nespresso台灣事業部總監盧翰霖表示，自2015年起在台推廣回收計畫起，Nespresso 8年間積極整合通路、會員CRM系統、中華郵政、在地回收廠等多方資源，因地制宜打造完整回收管道「完美鋁程」，持續提高民眾的回收意識。投注在地的努力也讓Nespresso台灣回收率超越全球平均、8年成長6倍，使得「咖啡渣全物利用研究」逐年擴大應用，為台灣有機農業發展帶來改變契機。