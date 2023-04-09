北市一名簡姓男子前年與1名朋友叫了2名傳播小姐到KTV狂歡，並與其中一名小姐A打賭，若A女乾掉一壺啤酒就支付1萬元，未料簡男竟趁著A女去廁所時，偷偷在啤酒中摻入FM2迷昏A女，把A女帶到旅館性侵得逞，直到A女清醒察覺床單上有血漬，才驚覺被侵犯。台北地院審結，依藥劑強制性交罪，處有期徒刑9年。可上訴。

判決書指出，簡姓男子於2021年3月間與男姓友人甲到KTV飲酒聚會，透過甲男叫來2名傳播小姐坐陪，同日凌晨其中一名小姐先行離去，另名小姐A被續鐘點陪吃早餐，同時簡男向A女稱「喝完這壺啤酒給妳1萬元」，A女豪飲下1壺啤酒後前往廁所，簡男則趁機將FM2摻入啤酒壺中，讓不知情的A女喝下後癱軟失去意識，隨後將A女載往汽車旅館，支開甲男後，性侵A女得逞。直到A女清醒後，想不起當日發生何事，床單上還出現血跡等情狀，才立刻報警處理。

台北地院審理時，簡男否認做出藥劑強制性交行為，稱在KTV的確有搖晃要給A女喝的啤酒飲料壺，但目的是為了使啤酒消泡，且抵達汽車旅館時，是A女先擁抱並親吻他，讓他認為是性暗示，才發生合意性交。

但法官勘驗證據後，發現A女下體採集到的DNA與簡男吻合，旅館監視器畫面也清楚拍下，簡男是以拖行方式將A女帶入房間內；再加上甲男證稱，直到他離開前，A女都處於沒有意識無法交談的狀態，故認定A女事發時處於昏迷狀態，簡男的確以藥劑違反A女意願，做出強制性交的行為，審酌後，依犯藥劑強制性交罪，處簡男有期徒刑9年。可上訴。

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