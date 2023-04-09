這次的觀摩賽吸引了基隆市、新北市等42支隊伍參賽。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市體育會舉辦112年「運動i臺灣2.0計畫」柔力球觀摩賽，9日在市立體育館開幕，基隆市長謝國樑受邀出席，他在致詞時表示，希望透過這項運動的推廣，帶動運動風氣，讓市民更健康，基隆更有活力。

由基隆市體育會舉辦的「運動i臺灣2.0計畫」柔力球觀摩賽9日上午在市立體育館開幕，吸引了42支隊伍參賽。謝國樑表示，基隆學習柔力球的民眾愈來愈多，他感謝各界支持並推廣這項運動，期盼攜手推動柔力球，同時推廣運動觀念，帶動運動風氣，要讓市民更健康，基隆更有活力。

基隆市議長童子瑋指出，柔力球是兩歲到九十二歲都可參與的運動，從幼兒肢體發展到長照復健都可參與，非常適合基隆多雨環境，在室內空間就能訓練進行的運動，市議會會持續支持柔力球運動發展。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，柔力球在基隆會員人數成長到近千位，全國柔力球大賽八月將在基隆舉行，呼籲大家把握時間練習，屆時展現最好的一面。

這場「運動i臺灣2.0計畫柔力球觀摩賽」，有來自基隆市與外縣市達42支隊伍參賽，包括萬里、瑞芳、四腳亭都有民眾組隊共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，謝國樑市長和選手們自拍，展現親和力，包括議長童子瑋及議員郭美秀、張秉鈞、陳宜都到場致意。

基隆市教育處表示，這項活動是112年「運動i臺灣2.0計畫」活動之一，主旨推廣健康生活觀念，鼓勵大家多運動，保持身心健康。基隆市本年度投入超過1500萬元的經費，總計獲體育署核定53件活動計畫，項目包括登山健行、水域活動到線上運動課程。針對各族群辦理舉凡推廣女性運動、銀髮族樂活、原民族綜合運動會、新住民運動嘉年華及外籍移工足球等，落實打造全民參與運動風氣。