公館鄉長何在鑫（左二）到公館國中表揚師生。（公館鄉公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉公所為推廣運動風氣、提昇運動水準、培養運動人才，日前特別獎勵鄉內優秀運動員暨績優教練，鄉長何在鑫也特別前往公館國中頒贈獎勵金，特此表揚平時辛苦訓練、付出辛勞的選手及教練們。

公館國中（國中甲組）、公館國小（國小甲組）、福基國小、仁愛國小、五穀國小及鶴岡國小（國小乙組聯隊）參加苗栗縣政府舉辦「中等學校暨國民小學聯合運動會」，分別在個人賽 60公尺、100公尺、1500公尺、3000公尺、300公尺競走、5000公尺競走、跳遠、鐵餅及團體賽 400公尺接力、800公尺接力及大隊接力等賽事項目，榮獲佳績。

公館國中則參與「111學年度第 14屆國中小學生普及化運動苗栗縣班際大隊接力複賽」榮獲第２名、教育部「111學年度國民中學籃球聯賽-縣市預賽」榮獲第３名殊榮，學生及教練們平時利用課餘時間，訓練肌耐力、培養團隊默契，即使身體勞累，也不放棄任何練習的時刻，辛苦訓練榮獲佳績。

公館鄉長何在鑫說，他本身即體育出身，積極提倡體育活動，期望培養鄉內運動人才，帶動鄉內運動風氣，這次頒發獎勵金頒是希望勉勵學生及教練辛勞，恭喜他們榮獲優異成績，肯定每一位選手的努力付出，感謝教練們的用心帶領。

他表示，參與賽事是學習的過程，更要享受運動的當下，期許各校未來更加精進體育能力，培育更多優秀人才，積極參與各項運動賽事，為自己、學校及本鄉爭取榮耀