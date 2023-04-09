小姐們被一一帶回。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市苓雅區大帝國舞廳內遭人檢舉疑有販毒行為，上百名檢警9日凌晨前往舞廳搜索，現場查獲毒品咖啡包。（圖／橋頭地檢署提供）

高雄市苓雅區大帝國舞廳今遭檢警大動作搜索，查獲有工作人員涉嫌在舞廳內販賣毒品，果然查獲2名大班人員在包廂內交易毒品，隨即與外頭待命警力裡應外合，在多個包廂搜出毒咖啡、K他命等物，共帶回舞廳幹部及服務生、顧客等49人，現場並查扣愷他命、毒咖啡包共127包等物證。今高雄市政府強調特定營業場所本身的工作人員涉及販毒違法行為，實屬情節重大，將處以最重處份勒令歇業。

據了解，該案當時是岡山分局偵辦販毒案件，從藥腳查出發現藥頭常進出大帝國舞廳，並查獲舞廳中的朱、王2名大班人員涉案，隨即報請橋頭地檢署指揮偵辦。

檢察官一度怕遭洩密，過程中相當低調，還特地發小信封，直到勤教結束，檢察官說可以開才開，等時間一到，眾人才知道搜索地點是大帝國舞廳，一行人大舉衝到現場，搜索行動出動多單位多達近百人。舞小姐們腳踏高跟鞋，一一被帶出舞廳外被帶上警車，吸引路過民眾好奇觀看。

橋頭地檢署檢察官指揮高雄市警局，高雄、屏東、台南憲兵隊還有保三總隊等單位，持搜索票前往苓雅區大帝國舞廳進行搜索，搜索行動一直進行到早上7時，警方指出，現場初步查獲2名舞廳大班涉嫌販賣第三級毒品愷他命，並在舞廳內包廂及服務員置物櫃等處，共計查扣18包愷他命、109包毒咖啡包等證物，檢警另外將12名男客、34名服務生、1名證人共49人帶回驗尿及偵辦。

針對檢警查獲大帝國舞廳幹部涉嫌販毒一案，高雄市政府也發聲明，指根據《毒品危害防治條例》，特定營業場所本身的工作人員涉及販毒違法行為，實屬情節重大，將處以最重處份勒令歇業。