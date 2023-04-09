台中市日前接連發生公車撞行人意外，為維護行人安全、有效管理公車駕駛，市府交通局加強稽查，今年2月至3月間累計共稽查433輛公車，其中有5輛公車轉向時未停讓行人，將對客運業者每案開罰5O00元；此外，交通局也將補助業者裝設駕駛輔助系統，盼降低人為失誤肇事的機率。

交通局指出，針對公車駕駛行為的稽查行動沒有中斷，從去年12月29日到今年1月間，累計稽查971輛公車，其中有16輛違規未禮讓行人；而今年2、3月又持續稽查，累計稽查433輛公車，仍發現有5輛公車未禮讓行人，將針對其所屬客運業者開罰，每案罰5000元，另也將提高對違規業者的評鑑指標行車安全配分。

交通局長葉昭甫表示，公車駕駛在行駛時遇到轉彎情況，一定要注意「停、看、行」，交通局將不定時、不定點稽查，被查獲違規的公車所屬客運業者將納入相關評鑑，並作為未來營運虧損補貼依據。

除加強對公車營運稽查，交通局指出，為幫助公車駕駛對路況的掌握，交通局也持續輔導公車業者提升車輛安全裝備，並規畫補助業者裝設先進駕駛輔助系統，該系統可透過科技的運用，協助駕駛偵測盲點，有效減少駕駛在行車間人為失誤的機率。

葉昭甫表示，透過輔助系統，大客車駕駛除可以目視的方式注意車外狀況，也能透過感測器了解車體四周，減少視線死角及駕駛期間的人為失誤；目前交通局預計補助每輛公車增設該系統費用的49％，上限為5萬元，盼藉此達到鼓勵效果，讓客運業者在所屬公車上全數加裝輔助系統。