長榮航空長期關注國內外體育賽事及運動選手，近期也贊助美國職棒傳奇球星守護神李維拉飛航來台，擔任2023年世界棒球經典賽的開球嘉賓，該賽事甫落幕，「二刀流」大谷翔平勇奪MVP的好消息，長榮航空也宣布與天使隊共同推出全壘打送愛心的活動，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」，希望透過棒球運動帶給年輕學子正面的影響，共同關懷教育、健保、藝術、科學及社區青年活動。

長榮航空深耕北美及轉機市場多年，航點及航班數皆為國籍航空之冠。自2018年起即贊助美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，多年來推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次特別呼應天使隊球員以慈善為出發點的精神，在今年4月7日~10月1日賽季當中，推出「全壘打慈善贊助」活動。除此之外，長榮航空對體育的支持遍佈全球，在北美除了天使隊外，同時也贊助舊金山奧克蘭運動家隊、休士頓德州人美式足球隊；在歐洲贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部；在日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，透過長榮航空綿密的飛行網絡，串聯起各地球迷一起支持運動賽事的風潮。