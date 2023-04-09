為維護公寓大廈的公共安全以及增進管委會的管理成效，桃園市補助管委會改善大樓的公共安全，並提供共用部分之修繕補助費用，兼顧公共安全及管理維護，最高補助上限達90萬元。

建管處長邱英哲表示，今年補助有三大重點項目：（一）公安補助：八層樓以上之大樓，不分屋齡，均可申請公共安全檢查、簽證及申報之補助、改善費用，依資格分別補助1萬至30萬元。(二)供公眾通行或使用空間或設施的維護補助：屋齡20年以上的社區，如果基地範圍內有提供不特定公眾通行或使用的空間或設施，依戶數分別補助最高70萬或90萬元。（三）電動車充電智能管理系統EMS：最高補助30萬元。

至於往年提供每三年申請一次的一般修繕（公共通道、溝渠等設施、設備）、每五年申請一次的重大修繕（屋頂、外牆、地下室漏水）等，今年亦仍繼續受理申請補助。

邱英哲強調，桃園12層樓以上的住宅大樓今年開始要公共安全檢查申報，8層樓以上的住宅大樓則是明年開始，市府除了補助公安檢查申報的改善項目之外，也特別將消防安全所需的3燈2器(緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈、滅火器、住警器)也納入公安補助的項目之列，讓住宅大樓的公安、消安更完善，更加保障住戶的居住安全。

今年也首次針對社區開放不特定公眾使用的空間、設施提供修繕、維護的補助，希望協助老舊社區解決開放型公共空間維修不易的困境。

另外，為了因應多元能源時代的來臨，社區住戶有越來越多申請電動車充電設施之需求，桃園市政府更領先全國，將電動車充電智能管理系統(EMS)納入補助項目，只要區權會表決通過，就可以申請補助建置EMS系統，期待為落實淨零轉型目標貢獻一份心力。

相關申請書表請至桃園市建築管理處網站瀏覽下載(上網路徑-桃園市政府建築管理處／業務資訊／建築物管理／公寓大廈管理業務)，即日起即可申請，如有相關問題可洽詢建築管理處公寓大廈科，連絡電話：03-3322101分機6709~6711。