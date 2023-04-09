李姓男子持槍幫朋友討債打傷債務人遭法院判刑5年10月。（資料照）

20多歲從事物流業的李姓男子，2021年7月，因朋友與蔡姓男子有債務糾紛，持槍到場助陣，不料雙方拉扯時，開槍擊中蔡男小腿，士林地院依非法持有手槍、傷害罪，判處有期徒刑5年10月。

李男、林男，先透過林女約蔡男見面洽談還款，前年7月28日上午7時許，在內湖路一處路邊見蔡男抵達，林男持西瓜刀，李男持改造手槍抵住蔡男，要求蔡下車，並試圖要拔掉汽車鑰匙，不料蔡男反抗，兩人發生拉扯，李男朝蔡男下半身開槍，子彈貫穿左小腿。

李男開槍後，林男聽到槍響立刻逃跑，警方當天下午找到李男，並在住處查扣手槍、子彈，隔天逮捕持刀的林男。李聲稱槍枝是在年初，花1萬2000元在新竹關西鎮購得，警方鑑定，2顆子彈具有殺傷力。

合議庭認為，李男僅因友人與蔡男有債務糾紛，竟開槍打傷蔡男，對於社會治安、民眾安危影響甚鉅，並不符合減刑條件。依非法持有非制式手槍罪判處5年4月，併科罰金5萬，傷害罪則判處有期徒刑1年，應執行5年10月，可上訴。