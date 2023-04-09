日本沖繩宮古島一間屠宰場，近日與員工討論續約時，告知日後不再發放獎金，導致一名男員工憤而不續約離開，結果該男員工是廠內唯一會屠宰牛、馬等大型家畜的人，導致公司業務至少癱瘓3個月，公司被迫考慮將大型家畜送至300公里遠的沖繩本島處理，讓網友笑說，「運費可能都比獎金高」。

日媒《琉球新報》報導，宮古屠宰場是沖繩農會的相關機構，有5名負責屠宰工作的員工，日前屠宰場與5人談續約，表明將取消獎金制度，導致廠內唯一會屠宰大型家畜的男員工不滿，3月18日起不續約離職，屠宰場面臨無人能屠宰大型牛隻的慘況，業務陷入癱瘓。

為彌補員工空缺，宮古屠宰場預計派3名職員去沖繩縣學習屠宰大型家畜的技術，但學習時間至少要花3個月，加上5月是日本黃金周長假，訪宮古島的遊客大增，想品嘗宮古牛的人也會變多，屠宰場來不及出貨，勢必要花大筆運費，把大型牛隻等家畜運到300公里外的沖繩本島處理。沖繩農會指出，將研擬補助家畜送到本島處理的運費。

該消息一出受到日本網友關注，嘲諷「真是自做自受」、「運費可能都比獎金還高了」、「不重視員工的公司都會完蛋」，還被轉發到台灣PTT引起討論，「老闆搞到某項技能只有約聘員工會也是一絕」、「小公司常常這樣啊，鬧翻才發現沒人能替代」。