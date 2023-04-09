一名男網友表示，出社會以來都是從事餐飲業，歷任女友也都是工作同事，每當論及婚嫁時，女友父母得知他做餐飲都會看不起他，最近一任女友的父親還喝斥他「沒擔當的男人才做餐飲業」，以此逼迫分手，令他心灰意冷，還因此怪罪父母沒給他好的念書環境，網友看了他的貼文直言「知識是要自己去學習的，別為自己不上進找藉口。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，一直以來都在餐飲業就業，做過飲料店店員、外送員、洗碗工和服務生等職務，上周二（4日）女友的父親對他說「沒擔當的男人才做餐飲業，沒用的東西」，逼迫他和女友分手。

因工作被逼分手並非首次，原PO表示，歷任女友都是餐飲工作的同事，每當論及婚嫁、見彼此父母時，對方父母總會說「你端盤子的？搖飲料有未來嗎？薪資這麼低！」比較善良的人會說「不偷不搶靠自己的人，值得尊敬」，但他認為這句話是騙人的，原因在於少子化衝擊下，美其名是尊敬，但實際上是需要有人在餐飲業工作。

原PO說，他的父母一個是洗碗工、一個是送貨司機，從小必須跟著父母一起工作，讀書對他來說是件奢侈的事，童年都跟這些工作一起成長，父母卻期待他能成龍成鳳，當老師或醫師，「但他們什麼都沒有給我，也許是我不努力、不上進，這就是我的廢物人生。」他害怕自己的下一代也會承受外界的歧視眼光，「痛苦都由我來承擔吧！」

貼文曝光，網友皆認為原PO有問題，「翻身是要付出代價的，別推給父母，靠自己好嗎？」、「父母洗碗工、送貨司機，然後呢？你怎麼不罵自己不上進，推給父母幹嘛？知識是要自己去學習的，不要老把錯推給父母」、「階級複製不是什麼藉口，你不過在為自己的不上進找藉口罷了」、「你做過這麼多餐飲相關，但都沒有觸碰到餐飲的核心，可以想辦法進廚房學廚藝，這些都可以增進自己好嗎？」