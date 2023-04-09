男星張晉自九歲便開始開始練武，更曾是國家武英級武術運動員，過去憑藉電影《一代宗師》拿下香港電影金像獎最佳男配角，如今他卻傳出拍戲時出了意外，從他的貼文中可見，他左腳打石膏，還裝上了鼻導管，模樣看起來相當虛弱。

張晉在今（9）日稍早於微博上曬出兩張住院照，左腳被石膏包裹住的他，鼻子上還戴著鼻導管供氧，仔細看手上還有明顯的傷痕，看來傷得不輕，且臉色也有些憔悴，但儘管如此他還是對著鏡頭比YA，更在文中寫下：「拍動作戲嘛，難免的事還是難免發生」，而根據港媒《東網》報導，老婆蔡少芬也回應，老公已動完手術，目前正在復原中。

張晉發文自爆拍戲受傷。（圖／擷取自張晉微博）

事實上，張晉9歲開始習武，11歲便進入四川省武術隊，過去曾是國家武英級武術運動員，更取得多項運動賽事獎項肯定，之後從運動員退役的他，1998年加入導演袁和平的「袁家班」做替身和武術指導，隨後他逐漸從幕後轉成幕前，拍攝多部影劇作品及擔任武術指導，2014年以電影《一代宗師》獲得金像獎最佳男配角，2016年又以《殺破狼2》及《葉問3》提名金像獎最佳男配角，演技備受肯定。

張晉與蔡少芬於2008年結婚。（圖／擷取自張晉微博）

然而，他在拍攝《水月洞天》時與現任妻子蔡少芬結識，兩人於2008年結婚，育有二女一子，2020年他與妻子蔡少芬參加大陸實境節目《妻子的浪漫旅行》時透露，第一次在蘇州與蔡少芬相遇，看著蔡少芬煮麵的樣子就想讓她做女朋友。