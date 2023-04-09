玩微軟遊戲「Minecraft」，竟出神入化地把校園擬真還原，宜蘭羅東高中6名三年級學生展現天賦，花16個月時間「重建學校」，包括建築物、操場、花草樹木等，跟真的一模一樣，作品推出後，掀起不小震撼。

「我們6人一起合作，上傳YouTube的影片，只是近50%的校園而已」，負責發表的楊恩宇分享，當初聽到程式驅動社會福利協會要舉辦「麥塊（Minecraft）建築大賽」，就覺得這個比賽「完全為了我們舉辦的啊」，他找來幾名志同道合的同學報名，沒想到越深入越有挑戰性，一頭栽了進去。

羅東高中學生利用「Minecraft」，神還原學校。（前排左起林祖榮、游旻峻、林佳愛、楊恩宇、洪紹瑀，游岱融未到）

雖然每天到校上課，熟悉校園環境，但在投入建模前，還是要全面了解學校地形、建築結構、室內佈局等，才能在「Minecraft」做出實際比例的真實學校。

他們選擇以1：1.5的比例還原，確保模擬建築物尺寸不會跟真實世界差太多，看起來也更具立體感。楊恩宇舉例，在「Minecraft」中，每個方塊相當於現實的1立方公尺，如某建築物長度為50米，他們就要打造75個方塊，計算相當精準。

實際建築物與「Minecraft」的比例，需經過精準計算。（楊恩宇提供）

楊恩宇說，6人之中，接觸「Minecraft」最久的人約8年、最短的才3個月。包括他和另一名同學，未來希望申請到土木系就讀，也有人想念建築，以及企管、資工等，這次「Minecraft」的成功經驗，讓他們朝夢想邁進了一大步。