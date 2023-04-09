昨（8）日上午蓮縣豐濱鄉台11線發生一起重大車禍，一輛花蓮客運公車清晨七點半行經豐濱鄉永豐段深橋路段，與逆向休旅車對撞，大巴士失控衝出路旁邊坡整輛翻落橋下，釀1死4傷。警方事後調查發現，休旅車搶快，跨越雙黃線，而直行公車也超速30公里，雙方皆有違規。公路總局台北區監理所表示，會針對該客運公司管理不善的部分開罰9萬元並吊扣肇事車輛車牌3個月，至於超速的部分是由警方懲處。

公路總局台北區監理所表示，依據「公路汽車客運業違反公路法第47條及第77條第一項事件裁量基準」第2點附表規定，公路客運業者派任之駕駛人發生行車事故，與該業者對於車輛或駕駛人未善盡管理責任有因果關係者，按事故等級予以處分，台北區監理所將依調查結果辦理，並得依規定裁罰新台幣9萬元及吊扣該車輛牌照3個月。

公路總局台北區監理所所長黃鈴婷表示，目前依照警方的對外說明，台北區監理所了解到該輛客運有超速的行為，台北區監理所會再去確認客運公司是否有善盡管理責任，包括去花蓮客運查核，規劃將裁罰花蓮客運9萬元，並吊扣肇事車車牌3個月。

黃鈴婷表示，裁罰是針對花蓮客運的管理部分，而不是超速的部分，超速是由警方懲處。至於駕駛是否過勞或是工時太長，這部分是由勞檢單位負責，目前看來該名駕駛員的工作時間是符合《公路法》規範的。