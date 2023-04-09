士林警分局員警日前巡邏實在環河北路3段125號前，發現一輛白色小貨車林姓駕駛身體不適，無法繼續駕駛，立即通知救護人員到場處理，成功救回駕駛，家屬對於警方及時處理感謝不已。

員警發現一輛白色自小貨車停在快車道上，後方車流嚴重阻塞，林姓駕駛虛弱無力聲音表示，駕駛途中突然感覺全身無力極度不舒服，員警認為刻不容緩，員警立刻到駕駛座將車輛移至路旁安全位置，並通知救護人員進行搶救，並協助送醫。

員警立刻通知家屬到醫院，家屬對於員警熱心幫助頻頻致謝。